CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.