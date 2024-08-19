CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti. Basına kapalı görüşmede Özel'e, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti. Ali Koç, görüşmede Özgür Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.