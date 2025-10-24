Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'de Tutuklu Pınar Türker'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Başkanı Pınar Türker'i Düzce Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Düzce'deki cezaevinde tutuklu bulunan İBB Medya A.Ş. Başkanı Pınar Türker'i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Medya A.Ş. Başkanı Pınar Türker'i ziyaret etmek için Düzce'ye geldi. Özgür Özel, Çilimli ilçesindeki Düzce Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek, tutuklu bulunan Pınar Türker ile yaklaşık 1.5 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Özel, cezaevi ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
