CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da Terör Saldırısını Değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından Diyarbakır'da kendisine eşlik eden Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ve milletvekilleri ile görüştü.

Özel, terör saldırısının ardından Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda kendisine eşlik eden MYK, PM üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ve terör saldırısının değerlendirildiği toplantının ardından Özel, bölge illerine gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretleri iptal ederek, Ankara'ya dönme kararı aldı.

Bu arada Özel, Ankara'daki terör saldırısından önceki saatlerde Diyarbakır'daki temasları kapsamında merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Dört Ayaklı Minare'nin önüne geçen Özel, burada 9 yıl önce öldürülen dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'yi anarak, "Bir gün bu cinayetin de tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağı güne kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tahir Elçi'nin hatırasının önünde saygıyla eğiliyoruz. Tahir Elçi'yi rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Özel, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada basına kapalı gerçekleştirilen programlarda işçilerle yemek yedi, iş insanlarıyla görüştü.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nü de ziyaret eden Özel, Kulüp Başkanı Aziz Elaldı ve diğer yöneticilerle görüşerek, 1. Lig'e çıkan takımı tebrik etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine de ziyarette bulunan Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile görüştü.

Belediyelere görevlendirme yapılmasını eleştiren Özel, görevden alınan belediye başkanının yerine gelecek kişinin belediye meclisi tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel'e ziyaretlerinde, CHP Genel Başkan yardımcıları Burhanettin Bulut ve Meryem Gül Çiftci Binici, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu bazı milletvekilleri ve partililer eşlik etti.