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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TÜRKONFED Ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den TÜRKONFED Ziyareti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemine vurgu yaparak, iş dünyasının rahat çalışabilmesi için yönetime çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nu (TÜRKONFED) ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da TÜRKONFED'i ziyaret etti. Özel'i, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez karşıladı. Federasyon heyetiyle basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Özel, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkenin çıkışı, hepimizin çıkışı hukukun üstünlüğündedir, demokrasidedir. Siyaset kurumunun girişimleri, girişimcileri, iş insanlarını en iyi şartlarda çalışabilecekleri şekilde huzur vermesindedir. Normal şartlarda siyaset; sanayiye, ekonomiye, girişimcilere en uygun ortamı oluşturmak için teşvikler, destekler sağlaması gerekirken, adeta iş dünyası, 'Siyaset köstek olmasın, siyaset bir huzur versin. Biz gerisini halledelim' noktasına gelmiştir. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'deki yatırımcılar, iş insanları bunu hak etmiyor. Onlar çalışamaz, üretemez, satamaz, borcunu ödeyemez duruma geldiklerinde maaş verdikleri emekçileri işsiz kalınca, onlar bunu hak etmiyor. Onların evlatları bunu hak etmiyor. Çıkışın demokraside olduğu, çıkışın hukukun üstünlüğünde olduğu, piyasaları dalgalandıracak siyasi rekabetler, her sabah erken saatte siyasi operasyonlarla oluşturulan tedirginliklerde olmadığı son derece açıktır. Biz buradan bir kez daha ülkeyi yönetme sorumluluğu halen üzerinde olan ve maalesef ilk seçime kadar üzerinde taşıyacak olan iktidara, artık bu kaotik gündemlerden çıkıp, iş insanlarına ve istihdam oluşturan bu önemli yapılara daha fazla köstek olunmaması, daha fazla zarar verilmemesi noktasında bir çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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