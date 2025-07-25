CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Özel, vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm önerileri sundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Demetevler semt pazarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'de Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ağaç tepesinden cesur poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü

Mayosuyla ağaca tırmandı! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı

Transfer bitti ama imzayı atmıyor! İşte nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.