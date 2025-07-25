CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarını Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Özel, vatandaşların taleplerini dinleyip çözüm önerileri sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Demetevler semt pazarını ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'de Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika