CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demetevler Semt Pazarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Demetevler semt pazarını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yenimahalle'de Demetevler semt pazarını ziyaret ederek, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen Özel, çözüm önerilerini anlattı.