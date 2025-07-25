CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Semt Pazarını Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bir semt pazarını ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Özel, çözüm önerilerini anlattı. - ANKARA