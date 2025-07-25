CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Semt Pazarını Ziyaret Etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Semt Pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sorunları dinleyen Özel, çözüm önerilerini paylaştı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bir semt pazarını ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Demetevler Semt Pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Özel, çözüm önerilerini anlattı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika