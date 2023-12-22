CHP Genel Başkanı Özel "Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 104. Yılı Programı"nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesin istediği gibi inanma, ibadet etme, din eğitimi alma hakkı bulunduğunu belirterek, "Ancak zorunlu din eğitimi altında Alevi yurttaşların kendi inançlarıyla ilgili çocuklarının almalarını istedikleri eğitime devletin eşitlikçi yaklaşmamasını, dayatmacı ve tekçi yaklaşmasını da kabul etmiyoruz. Buna itiraz ediyoruz." dedi.

Hacıbektaş Belediyesinin ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret eden Özel, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Atatürk'ün Hacıbektaş'a Gelişinin 104. Yılı Programı"na katılan Özel, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Partisi CHP'nin ve ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş ziyaretini anlatan Özel, bu toprakların kuruluşunda, buranın yeniden yurt oluşunda, üzerinde egemenliğin simgesi bayrağın dalgalanışında, Anadolu'nun neresine giderseniz gidin, Horasan'ın erenlerinin türbesinin tepesinde dalgalanan Türk bayrağının göründüğünü anlattı.

Özel, o bayrağın Hacı Bektaş Veli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde dalgalandığını dile getirdi.

O günlerde kurulan Cumhuriyet'in eşitlik ilkesine dayandığını vurgulayan Özel, Anayasa'ya göre Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesin eşit olduğunu belirtti.

Yüzüncü yılını kutladıkları Cumhuriyet'i şimdi yönetenlerin, bu topraklardaki Anayasa'da teminat altında olan eşitliği uygulamadığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef bugün Türkiye'de Alevilik inancı, Alevilerin inançları, eşit yurttaşlık temelinde karşılık bulmuyor. Bu ülkede bir dine mensup olanların, bir mezhebe mensup olanların bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken, bir başka meşrebe kendini bağlı görenlerin, hissedenlerin, o inancı yüreğinde taşıyanların ibadethaneleri devlet katında ibadethane kabul edilmiyor. O ibadethanelerin masrafları, giderleri başka ibadethaneler gibi, ben bir Sünni vatandaşınızım, benim gittiğim caminin imamının, müezzininin maaşı devlet tarafından ödeniyor, elektriği, suyu her türlü gideri devlet tarafından gideriliyor ama Alevi yurttaşlara gelince, cemevleri ibadethane sayılmıyor. Bu eşitsizliğe itiraz ediyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Ayrıca burası bir Cumhuriyet. Burası bir devlet. Devleti devlet yapan Anayasa'sı, Anayasa gereği topladığı vergiler. Devlet sağ eliyle vergi topluyor, sol eliyle hizmet yapıyor. Vergiyi toplarken Müslümanlardan, Hristiyan'dan, Alevi'den, Sünni'den vergiyi aynı şekilde toplayıp, hizmet yaparken bazılarına hizmet yapmak, bazılarına hizmet yapmamak, bazılarının ihtiyaçlarını karşılamak, bazılarının ihtiyacını karşılamamak, eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrıca herkesin istediği gibi inanma, istediği gibi ibadet etme, istediği gibi din eğitimi alma hakkı vardır. Ancak zorunlu din eğitimi altında Alevi yurttaşların kendi inançlarıyla ilgili çocuklarının almalarını istedikleri eğitime devletin eşitlikçi yaklaşmamasını, dayatmacı ve tekçi yaklaşmasını da kabul etmiyoruz. Buna itiraz ediyoruz."

Her sene Madımak'ın yıl dönümünde bir engeli yoksa Sivas'a gittiğini, bu sene de CHP Genel Başkanı sıfatıyla orada olacağını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmesine kadar, oradaki o katliamın Türkiye Cumhuriyeti'nin utancının simgelendiği ve orada ölen canlardan ve Alevilerden devletin özür dileyeceği güne kadar Madımak'ta mücadele etmeye, yüreğimizdeki yanan ateşi söndürmemeye söz veriyorum."

Hacı Bektaş Veli'nin bir kucağında aslanı, bir kucağında ceylanı tuttuğunu, bu öğretiyle Anadolu'ya barışı yaydığını, 600 yıl sonra buralara gelmiş birisinin de toprakların her santimetresi şehit kanıyla sulanarak verilen bir mücadeleden sonra "Yurtta barış, dünyada barış" dediğini vurgulayan Özel, o felsefenin, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının damarlarına kadar hissettikleri bir felsefe, bu toprakların gerçekliğinin savaş değil, barış olduğunu hep birlikte hatırlamaları gerektiğini söyledi.

"Bugün 18 bin tane civciv ölse bu bütün dünyada birinci haberdir"

Bugün Filistin'de, Gazze'de, İsrail devletinin, kendisine karşı yapılan bir terörist saldırıyı başlangıç kabul edip araçsallaştırarak Filistin'de 20 bine yakın insanı, 10 bine yakın bebeği, çocuğu katlettiğini, katletmeye devam ettiğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Bugün 18 bin tane civciv ölse dünyanın herhangi bir ülkesinde, bu bütün dünyada birinci haberdir. 18 bin civciv niye öldü, ne oluyor orada diye bakılır. Günün birinde Bosna Hersek'teki mezalime susanlar, bugün katliamın bir tarafı İsrail olunca, Filistin'deki katliama susmaktadırlar. Arafat'la kurduğu ilişkiyle Filistin devletiyle kurduğu ilişkiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, partimizin üçüncü Genel Başkanı Karaoğlan Bülent Ecevit'in yaklaştığı gibi, Deniz Gezmiş'le arkadaşlarının yaklaştığı gibi Filistin davası bizim davamızdır. Bugün sözle Filistin'e destek olunmaz. Filistin'e sadece söz söyleyerek, kınayarak destek olunmaz. Eylemle olur, bunun için eğer yapacaksanız İsrail'e ambargo uygulayacaksınız. Bir yandan çıkıp Filistin için güzel sözler söylemek, timsah gözyaşları dökmek, sonra size yakın, çevrenize yakın, ailenize yakın kişilerin gemileriyle halen daha ticaret yapmak samimiyet değildir. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, samimiysen ben önümüzdeki günlerde Filistin'e gidiyorum. Filistin meselesine destek olmak için, Filistin devletiyle dayanışmak için, dünyanın dikkatini buraya çekmek için gidiyorum. Cesaretin varsa, bu ülkedeki tüm siyasi partilerin liderleriyle birlikte bizimle birlikte Filistin'de olursun. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bağımsız bir Filistin devletini savunmaya, Filistin'in yanında durmaya, buna saygı gösterirse İsrail devletiyle de en iyi ilişkileri kurmaya Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi şahitlik etmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ancak bir yanda bu kadar büyük bir zulüm varken, bir yanda mazlumlar varken, bir yanda mağdurlar varken güçlünün yanında olmak, güçlüye ses çıkarmamak doğru değildir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi gücünü göstereceksen mağdura, mazluma değil, zalime göstereceksin."

Türkiye'nin 81 vilayetinde yaşayan, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına seslenmek istediğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Barışın başkentinden sesleniyoruz, sevginin, hoşgörünün başkentinden sesleniyoruz, Hacıbektaş'tan sesleniyoruz, bu ülkenin kırgınlıkları, kavgaları, tartışmaları, gözyaşlarını bir kenara bırakması, kucaklaşması, kutuplaştırmaya çalışanlara inat kucaklaşması, kardeşleri birbirine kırdırmaya çalışanlara inat kardeşleşmesi, bundan sonraki süreçte bir ve beraber olması, bundan sonra Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye hayaliyle ve onun kurduğu Cumhuriyet'e hep birlikte sahip çıkılması gerekmektedir. Biz buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm siyasi görüşlere, tüm etnik kökenlere, tüm mezheplere, tüm inançlara sesleniyoruz, diyoruz ki gelin canlar bir olalım."

Özel, konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan meşaleli yürüyüşe katıldı, 22 Aralık Sokağı'nın açılışını yaptı, Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.