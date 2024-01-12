CHP Genel Başkanı Özel, Akhisar'da toplu açılış törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Akhisar ilçesinde ilçe belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Akhisar'da Şehit Reşat Ergin Pazar Yeri'nde düzenlenen törende konuşan Özel, Akhisar'da kendini evinde hissettiğini söyledi.

Akhisar'da ilçe belediyesinin hizmetleriyle gurur duyduğunu aktaran Özel, ilçenin mevcut belediye başkanı Besim Dutlulu'yu yeniden aday gösterdiklerini belirtti.

Özel, yerel seçimde Besim Dutlulu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayları Ferdi Zeyrek'e destek istedi.

Akhisar'ın önemli bir emekli nüfusuna sahip olduğuna dikkati çeken Özel, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini savunarak, "Bu sefalet maaşı, bu yoksul bırakan, aç bırakan maaşı kabul etmiyoruz. Meclis, bunu derhal arttırmak zorundadır." dedi.

Pazar günü Ankara'da "Anayasa mitingi" yapacaklarını hatırlatan Özel, "Kim, neye sahip çıkmak istiyorsa bizimle gelsin. Kim kendisine sahip çıkılsın istiyorsa Tandoğan'a gelsin. Bütün Türkiye'yi bekliyoruz." diye konuştu.

CHP Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da töreni yaptıkları pazar yerine, 2 yıl önce Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in adını vereceklerini bildirdi.

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindekiler, konuşmaların ardından, pazar yeri, aile sağlığı merkezi, kreş, çay bahçesi, çok amaçlı salon, karavan parkı, kafe ile meydan projelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Törene Şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in annesi Gülşah Ergin ile babası Erhan Ergin de katıldı.

Özel, açılış töreninden sonra Akhisar Belediyesi ile partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret etti.