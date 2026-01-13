Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muğla'da açılışlara katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muğla'da açılışlara katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye tarafından yapılan tesis ve yolların hizmete açılması törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye tarafından yapılan tesis ve yolların hizmete açılması törenine katıldı.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Zeybek, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP'nin kamucu, toplumcu, halkçı ve yerel yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullandığını dile getiren Zeybek, "Bugün burada Muğla Büyükşehir Belediyemizin Ortaca Belediyemizle yaptığı hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Açılışların tamamı bize yerel yönetimlerdeki başarımızın ilk yapılacak seçimlerle birlikte ülkeyi de birlikte yönetme iddiamızın güçlü bir biçimiyle milletimiz tarafından görülmesine, anlaşılmasına ve desteklenmesine yol açacaktır." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'da bir bütün olarak çalışma felsefesini geliştirdiklerini kaydetti.

Kentte küçük şehir, büyük şehir olmadığına vurgu yapan Aras, "Kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, halkımızla bir olup Muğla'mızın sorunlarını çözeceğiz diye yola çıktık ve bunda da büyük ölçüde iki yıl içerisinde başarı sağladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve çevre ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Politika
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor