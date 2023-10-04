CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Altan Öymen'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Öymen ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, partinin eski genel başkanlarından Altan Öymen'i Beşiktaş'taki evinde ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretin ardından Öymen ve Özel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Öymen, Özel ve arkadaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, kurultay için kendilerine başarı dileklerini ilettiğini söyledi.

Başta siyaset olmak üzere birçok konuyu konuştuklarını aktaran Öymen, bir ufuk turu yaptıklarını kaydetti.

Özgür Özel de CHP'de yapılacak kurultaya ilişkin adaylığı ve genç kadrolarıyla ilgili Öymen'i bilgilendirdiklerini söyledi.

CHP'nin tarihini öğrenme konusunda Öymen'in kitaplarının en önemli kaynakları olduğunu dile getiren Özel, "Kendisinin geçmişte 9 adayla birlikte yarışarak kazandıkları CHP kurultayı hepimizin hafızalarındaydı. Bugün üzerinde en mutabık kaldığımız konu; iyi ki CHP var. Liderine rakip çıkabilmenin, çoklu yarışlarla genel başkanı belirleyebilmenin, Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi içinde yaşayabilmenin olanaklı olduğu bir başka parti yok şu anda." ifadelerini kullandı.

Özel, kurultaydan hangi sonuç çıkarsa çıksın en önemli kazanımlarının, önceki genel başkanlarıyla bugün gerçekleştirdikleri sohbet olduğunu kaydetti.