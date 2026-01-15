Haberler

CHP milletvekillerinden emekliye seyyanen zam talebi

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve bazı CHP milletvekilleri, emekli maaşlarına yönelik basın toplantısı düzenleyerek, tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini ve en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini istediklerini açıkladı.

Başarır ile bazı CHP milletvekilleri, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşüldüğünü hatırlatan Başarır, emekliler için başlattıkları "Meclis nöbeti"nin sürdüğünü aktardı.

Emekliler için mücadele ettiklerini vurgulayan Başarır, bu konudaki en büyük direnişi de CHP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin gösterdiğini dile getirdi. Başarır, tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini önerdiklerini kaydetti.

Toplantıya katılan milletvekilleri adına konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da emekli maaşının Türkiye'nin gündeminde yer aldığını belirtti.

Emeklilerle ilgili önergelerini hazırladıklarını bildiren Ağbaba, komisyondaki görüşmeler sırasında tekliflerini sunacaklarını söyledi. Ağbaba, "Sadece en düşük emekli maaşının asgari ücret olması değil, tüm emeklilere seyyanen zam verilmesini teklif ediyoruz." dedi.

Toplantıya getirdikleri kartondan yapılmış tabutu gösteren Ağbaba, emekli olduğu halde çalışmak zorunda olanların iş kazalarında hayatını kaybettiğini savundu.

Ağbaba, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı marketlerin açıldığını, bu durumun Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığının fitre miktarını günlük 240 lira olarak açıkladığını anımsatan Ağbaba, dört kişilik aile için aylık 28 bin 800 liralık fitre miktarının en düşük emekli aylığından daha yüksek olduğuna işaret etti.

Asgari ücretlinin de emeklinin de yaşamını sürdüremediğini ifade eden Ağbaba, 2002 ve 2026'daki bazı rakamları kıyasladı. Ağbaba, "Emekli beslenemiyor, giyinemiyor, barınamıyor. Kira fiyatlarındaki artış yüzde 49,5. Artık Türkiye'nin hiçbir ilinde kerpiç ev bile 25 bin liranın altında değil. En düşük emekli maaşına verilecek bin liralık zam, günlük 33 liraya denk geliyor. Simitin tanesi 20 lira, emekli simit alırsa çay içemiyor, Türkiye'deki durum bu. CHP Grubu ayakta." ifadelerini kullandı.

CHP'li Ağbaba, emeklilerin bu konuda seslerini duyurmasını isteyerek, "En düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesini, her emekliye 9 bin lira seyyanen zam verilmesini talep edeceğiz." diye konuştu.

