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CHP'den UEFA'ya Suç Duyurusu: Maccabi Tel Aviv Futbolcusuna Tepki

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Maccabi Tel Aviv futbolcusunun gol sonrası askeri selam vermesi nedeniyle UEFA'ya suç duyurusunda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bu eylemin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş'ın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'le Macaristan'da oynadığı maçta İsrailli bir futbolcunun gol attıktan sonra asker selamı vermesi sebebiyle UEFA'ya suç duyurusunda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin TBMM'de basın açıklaması düzenledi. İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını ifade eden Başarır, "Gol attıktan sonra asker selamı vererek dünyaya bu savaşı meşrulaştırmaya çalışan o ahlaki değerleri yitirmiş futbolcuyla ilgili Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı. ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Aslında resen soruşturma açması gerekiyordu. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi. Bu eylem çok çok daha ağır, çok çok daha suç teşkil eden, bana göre bir insanlık suçu. Çünkü çocuklar ölüyor" dedi.

"O futbolcu insanlık adına bir suç işlemiştir"

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11. ve 14. maddelerinin açık olduğunu dile getiren Başarır, "Biz UEFA'ya bir mektupla İngilizce olarak da bunu yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu, 86 milyon vatandaşımız ve dünyada savaşa karşı olan tüm insanlar adına, özellikle Filistin halkı adına bunu yolluyoruz. Bakalım UEFA ne karar verecek. Bana göre verebileceği en ağır cezayı vermeli. İsrail takımlarına ceza vermeli. Çünkü o futbolcu insanlık adına bir suç işlemiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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