CHP'li Bağcıoğlu: CHP iktidarında savunmamıza katkı sağlayanları destekleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Bağcıoğlu, askeri harcamaların 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 10 arttığını ve savunma sanayi sektörünün tarihi bir ihracat çıtasına ulaştığını belirterek, "İlk 11 ay ihracatı 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın rekoru yıl bitmeden aşılmıştır. Kasım ayı ihracatı ise 747 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış meydana gelmiştir" diye konuştu.

'KIZILELMA, ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ GERİDE BIRAKTI'

Bağcıoğlu, Türk savunma sanayinin gücünü dünya çapında tescilleyen ASELSAN, TUSAŞ, BAYKAR, ROKETSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi'nin dünyanın en büyük savunma şirketlerinin yer aldığı listede ilk 100'e girerek hem teknolojik yetkinliklerini hem de uluslararası rekabet güçlerini açık şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Son dönemde kritik gelişmelerden biri olarak tamamen milli sistemlerle oluşturulan konfigürasyon üzerinden geliştirilen görev profili testinde KIZILELMA muharip insansız uçak sistemi, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin de destekleriyle hedef tespit, teşhis, takip, angajman zincirini kesintisiz icra etmiş, atış senaryosunu başarıyla tamamlayarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Savunma sanayisinde elde edilen bu ve benzeri başarılar, son 20-25 yılın ürünü değildir. Bu başarıların arkasında 50 yıl önce kurulan, biraz önce sıraladığım savunma şirketleri ve emektar personelin gayretleri vardır. Günümüzün başarılarının gururunu yaşarken, bu konuda geçmişte atılan adımlara duyduğumuz minneti de açıkça ifade etmek zorundayız. Geçmişten günümüze savunma sanayimizin bu seviyeye gelmesine katkıda bulunan herkese şükran borçluyuz" diye konuştu.

'ACİL GÜVENLİK PROJELERİNE ÖNCELİK VERİLMELİ'

Türk milletinin ortak eseri olan milli savunma sanayisinde hedeflerinin daima ileri olduğunu belirten Bağcıoğlu, "CHP iktidarında, özel şirket veya kamu kurumu ayrımı yapılmadan milli savunma sanayimize, savunmamıza katkı sağlayanları etkinlikle desteklemek en önemli görevimiz ve önceliğimizdir. Bu çerçevede birçok kez gündeme getirdiğim önerilerimizi tekrarlamak istiyorum. İçinde bulunan ekonomik kriz ortamı, milli güvenliğimize yönelik gelişen tehditler ve mevcut kısıtlı kaynaklar dikkate alındığında; savunma sanayi yönetiminde etkin, adil, koordineli ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak personel yönetiminin hayati önemde olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede 3 binden fazla savunma projesinin Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde harekat ihtiyaç makamlarıyla tekrar önceliklendirilmesi gerekiyor. Kısıtlı kaynaklar nedeniyle iç politika odaklı popülist projeler yerine ertelenemez acil güvenlik projelerine öncelik verilmeli. Gerekirse bekamız için acil ve kritik projelere, diğer kurumların bütçelerinden uygun kalemlerden tasarruf yapılarak kaynak aktarımı sağlanmalıdır" dedi.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,