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CHP'den Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi İle İlgili Açıklama

CHP'den Samsun Üniversitesi Canik Yerleşkesi İle İlgili Açıklama
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CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun Üniversitesinin Canik Yerleşkesinden taşınmasının yanlış olduğunu belirterek, üniversitenin bu bölgedeki varlığının önemine vurgu yaptı. Özdağ, ilçenin gençliği ve gelişimi için Samsun Üniversitesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Samsun Üniversitesinin kurulduğu yer Canik yerleşkesidir ve öyle kalmalıdır" dedi.

Samsun Üniversitesinin Canik Yerleşkesini tümden boşaltarak 19 Mayıs ilçesi Ballıca Kampüsüne taşınmak istediği ve yerine polis okulunun geleceği söylentisinin yayıldığını belirten Özdağ, "Hatırlanacağı üzere Samsun Üniversitesinin Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Tasarım, Sivil Havacılık gibi bölümleri daha önce Ballıca Kampüsüne taşınmıştı. Canik ilçemizin son 15 yılda nüfus artış oranı yüzde 15 düzeyinde olup Samsun ortalamasının üzerindedir. İlçe nüfusu bugün 100 binin üzerine çıkmıştır. Ancak Canik ilçemizin sosyoekonomik yönden gelişmesi maalesef bu artış hızı ile tezat teşkil ediyor. Bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) raporlarından da görmek mümkündür. Türkiye ilçeler SEGE sırlamasında Canik ilçesi; doğusundaki Tekkeköy'den 19 sıra, batısındaki İlkadım'dan 119 sıra, Atakum'dan 150 sıra geridedir! Samsun Üniversitesi ilk kuruluş aşamasında, 10 yıl önce Düvecik, Devgeriş, Gürgenyatak Mahallelerimiz başta olmak üzere bölgedeki kırsal mahallelerimizin yüzlerce dönüm arazinin kamulaştırılması kararı ile kurulmuştur. Bu mahallelerde tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ilçe halkımız Canik ilçesine ve ülkemizin gelişimine destek olmak amacıyla ekmeğinden, aşından, geçim kaynağından özveride bulunarak bu üniversitenin kuruluşuna destek olmuştur" diye konuştu.

"Canik ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığı, yaklaşık bin yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin tamamlanmak üzere olduğu, toplu ulaşım imkanlarının geliştirilme planlarının yapıldığı bir dönemde Samsun Üniversitesinin Canik ilçesini terk etmesi akıl alacak bir durum değildir" diyen Özdağ, şunları söyledi:

"Canik ilçemizin gelişerek ülkemizin sayılı ilçelerinden biri olabilmesi için Samsun Üniversitesine, üniversitenin gençlik enerjisine, bilimsel ve entelektüel birikimine, üniversitenin oluşturacağı sosyo-ekosisteme ihtiyacı vardır. İlçenin gelişen istihdam, barınma ve ulaşım olanakları göz önüne alındığında da Samsun Üniversitesinin Canik ilçesi içerisinde gelişimini sürdürmesine ihtiyacı olduğu açıktır. Ayrıca Samsun Üniversite kampüsünün genişletilmesi için yüzlerce dönümlük ilave kamulaştırılmış ancak kamulaştırılma bedelleri halen ödenmemiş arazileri mevcuttur. Kamulaştırma bedelleri ödenerek Canik Yerleşkesine yeni bölümler eklenerek ülkemizin sayılı bilim yuvalarından biri olması gerekirken terkedilmesi düşüncesi anlaşılmış değildir. Samsun'da siyaset yapan bizlerin, seçilmiş yerel yöneticilerin, milletvekillerinin Canik ilçemize ve gençlerimize karşı sorumluluklarımız var. Samsun Üniversitesinin kurulduğu yer Canik Yerleşkesidir ve öyle kalmalıdır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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