CHP'den Özdağ'ın Tutukluluğuna Tepki

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamı kararına tepki göstererek, muhalefeti esir almakla suçladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan davaların da adil olmadığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında dün yapılan duruşmada, tutukluluğunun devamı kararı verilmesine tepki gösterdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının İstanbul merkezli soruşturmaları kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle halkın iradesinin gasp edildiğini, Bahçetepe hakkında hiçbir somut delil olmadığını savundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın dün duruşması olduğunu ve Özdağ'ın yargılandığı 2 suçun da ceza alt sınırının 1 yıl olduğunu aktaran Başarır, "Halkımızın anlayacağı dilden söyleyeyim. Yatarı yok ama tutukluluk halinin devamına karar verdiler. Siz bu ülkedeki siyasetçileri, muhalefeti esir mi aldınız? Ne hakla tutuyorsunuz? Cezası erteleme sınırında. Ertelemedin, yatarı yok. Ne hakla sayın Ümit Özdağ'ı cezaevinde tutuyorsunuz?" dedi.

Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın "güvenlik" gerekçesiyle Silivri'ye alınmasına tepki gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e eleştiriler yönelten Başarır, "İç borç faizini arttırdın. Türkiye'nin kredi risk primini yükselttin. Döviz 36'dan 40 liraya yaklaştı." dedi.

Başarır, Türkiye'de her alanda büyük bir felaket yaşandığını savunarak, "Türkiye'nin tek kurtuluşu, sonbaharda yapılacak bir seçimdir. O seçimi de hep beraber isteyeceğiz." ifadesini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden 1000 çalışanın işten çıkarılacağı iddiasına karşılık Başarır, "Ben de bugün duydum. Sayın başkanla bu konuyu konuşacağız. Türkiye'de işsizlik büyük bir sorun. Sebebini tam bilmiyoruz. İşsizliğin bu kadar arttığı bir dönemde başkan neye göre karar verecek bilmiyorum. Bilgi alıp, görüşeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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