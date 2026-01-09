Haberler

CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi

CHP'li Karasu, en düşük emekli aylığı olarak belirlenen rakama tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek, 20 bin liralık maaşın yoksulluk sınırının çok altında kaldığını ifade etti. Karasu, asgari ücretin artırılmasını talep ettiklerini de vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." dedi.

Karasu, Meclis'te beraberindeki CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile düzenlediği basın toplantısında, son emekli aylığı zamlarının ardından emeklilerin, açlığa, yoksulluğa ve sefalete mahkum edildiğini ileri sürdü.

"En düşük emekli maaşı lüks değildir. Açık sınırının 30 bin lira, yoksulluk sınırının 100 bin liraya olduğu bir ülkede, 20 bin lira vermek utanç verici bir olaydır." diyen Karasu, parti olarak asgari ücretin 39 bin lira olmasını talep ettiklerini belirtti.

Söz konusu rakamı "asgari ücretle yaşayan vatandaşların yaşantılarını belli bir ölçüde devam ettirebilecekleri bir rakam" olarak nitelendiren Karasu, "Biz asgari ücretin 39 bin lira olması durumunda en düşük emekli maaşının da asgari ücrete eşitlenmesini talep ettik. Bu talebimizi sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

Karasu, emeklilerin verilen bu ücreti kabul etmediklerini belirerek, bu konuyla ilgili mücadelelerini sürdüreceklerini anlattı.

Basın toplantısına Tüm Emekliler Sendikası, Bağımsız Emekliler Sendikası, Emekli Meclisleri Sendikası, Staj ve Çıraklık Mağdurları Federasyonu, Emeklilikte Adalet Derneği temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü

Anlaşma yakın! Fenerbahçe yıldız ismin menajeriyle görüştü
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu