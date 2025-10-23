CHP'den 39. Olağan Kurultay Tarihi Açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "39'uncu Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantı devam ederken Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38'inci Olağan Kurultayı büyük bir coşkuyla yaptıklarını hatırlatarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde ve denetiminde, demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde yapıldığı kabul edilen, en küçük bir iddia, şikayet ya da dava konusu olmayan kurultayımız, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında, iktidarın hazımsızlığı nedeniyle birdenbire hukuk dışı oldu. Tertemiz kurultayımıza saldırılar başladı. Tertemiz kurultayımızı lekelemeye, Cumhuriyet Halk Partisi'ni adliye köşelerine taşımaya, haksız ve hukuksuz davalarla, CHP'nin iktidar yürüyüşüne taş koymaya çalışanlar hedeflerine asla ve asla ulaşamayacaklar. AKP'nin talimatlı yargı eliyle gerçekleştirdiği tüm hukuksuz hamlelere rağmen, doğru bildiğimiz yolda, büyük bir inanç ve kararlılıkla, iktidar yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILMADIK, VAZGEÇMEDİK, TESLİM OLMADIK'

14 Temmuz'da kongreler sürecini başlattıklarını kaydeden Yücel, "81 ilde, önce mahalle delege seçimlerimizi, ardından ilçe kongrelerimizi, son olarak da dün gerçekleştirdiğimiz Hatay, Tekirdağ, Burdur ve Kilis il kongreleriyle birlikte il kongrelerimizi tamamladık. Bu arada İstanbul ilçe kongrelerimizi ve il kongremizi durdurmak için yetkisiz mahkemeler eliyle, hukuksuz kararlar alınmaya çalışıldı. İstanbul İl Başkanlığımız binlerce polis eşliğinde işgal edilmeye çalışıldı. Yılmadık, vazgeçmedik, teslim olmadık. Bundan önce partimize yapılan saldırıları püskürtmek için 2 olağanüstü kurultay yaptık. Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda alınan karar doğrultusunda 39'uncu Olağan Kurultayımızı 28, 29, 30 Kasım 2025 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştireceğimizi buradan ilan ediyoruz. İlgili Genel Başkan Yardımcımız tarafından gerekli başvurular şu anda seçim kuruluna yapılıyor" diye konuştu.

'HERKES İMZA TOPLAYIP ADAY OLABİLİR'

Demokrasilerde karar merciinin millet, siyasi partilerde ise karar merciinin üyeler olduğunu vurgulayan Yücel, "AKP iktidarına hizmet eden bir avuç kullanışlı aparatın, olağan ve olağanüstü kurultaylarımızı iptal etme çabalarına rağmen ve yine aynı amaca hizmet eden her türlü engellemelere ve hukuk dışı hamlelere rağmen 39'uncu Olağan Kurultayımızı geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. 28 Kasım günü o tarihte tamamlanmış olacak olan parti programımız kurultay delegelerimizin onayına sunulacak, 29 Kasım günü Genel Başkan seçimi gerçekleştirilecek, 30 Kasım günü ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimi gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz yeni tüzüğümüze göre mevcut Genel Başkan, adaylık için imza toplamıyor. Takdir ettiği durumlarda aday olabiliyor. Yani bu şu demek, hiçbir ilden, hiçbir örgütten, kurultay delegelerimizden adaylık için imza toplamamız, Genel Başkanımız için imza toplayıp kimsenin adaylığı için alan daraltmamız söz konusu değil. Aday olmak için yüzde 5 imza yeterlidir. Adaylık düşünen herkes imza toplayıp aday olabilir" dedi.

'BU DEVRAN ELBET DÖNECEK'

Yücel ayrıca, AK Parti'nin 22 bin liralık asgari ücreti yüzde 20 artırarak 26 bin yapmayı planladığını öne sürerek, şöyle dedi:

"Akli melekelerini yitirmiş olmalılar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Geçen yıl vermiş olsalardı bile yetmeyecek bir miktar olan 26 bini, önümüzdeki yılın asgari ücreti diyerek masaya getirmeyi düşünüyorlarsa derhal düşünmeyi bıraksınlar. Akıllarından dahi geçirmesinler. Bu vicdansızlığın hesabını veremezler. AKP iktidarı, 24 yıldır her gün bir önceki günden daha umutsuz bir toplum yaratarak gerek yargı eliyle gerek baskı ve korku iklimiyle şiddetin dozunu arttırarak, toplumsal huzuru yok ettiği yetmiyormuş gibi bir de hazırladığı bütçelerle yoksulluğu daha da derinleştirerek, 86 milyona tutunacak dal bırakmıyor, nefes bile aldırmıyor. Yoksunluk, yoksulluk, açlık, evsizlik, işsizlik çığ gibi büyüyor. Zannetmesinler ki bu kara düzen böyle gidecek. Bu devran elbet dönecek. Halkın önüne gelen ilk sandık saray bütçelerine son verecek."