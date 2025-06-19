CHP, DEM Parti ve EMEP'ten Enerji ve Maden Düzenlemelerine Sert Eleştiri

CHP, DEM Parti ve EMEP'in bazı milletvekilleri, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini eleştirdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici ve Gizem Özcan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, zeytin çiftçileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Sarıbal, milletvekillerinin bu ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu, bu yasanın çıkmaması için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Özcan da bu teklifin sadece teknik düzenleme olmadığını, bir kentin, halkın geleceğine yönelik açık tehdit olduğunu savunarak, doğanın ve toplumsal belleğin yok edilmeye çalışıldığını ileri sürdü. Özcan, yasa teklifinin anayasaya aykırı olduğu, kamu yararına bir yasa teklifi olmadığı görüşlerini paylaştı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Akın ise kanun teklifinin "maden şirketlerine hızlandırılmış ruhsat verme yasası" olduğunu öne sürerek, orman ve zeytin alanlarının yok edilmeye çalışıldığını iddia etti. Akın, bunun ülkenin geleceğiyle ilgili bir mesele olduğunu ifade etti.