CHP'de yeni MYK üyeleri ve görevlendirmeleri açıklandı. 17 olan MYK üyesi sayısı 15'e düştü.

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

CHP'de yeni MYK belli oldu. 17 olan MYK üyesi sayısı 15'e düştü. CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni MYK üyeleri ve görevlendirmeleri şöyle:

. Genel Başkan, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri.

. Ahmet Akın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Aylin Yaman, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Aysu Bankoğlu, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Bülent Kuşoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Devrim Barış Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Eren Erdem, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Faik Öztrak, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü

. Hasan Efe Uyar, İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Lale Karabıyık, İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Neslihan Hancıoğlu, Genel Sekreter.

. Semra Dinçer, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Tahsin Tarhan, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Yunus Emre, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Zeynel Emre, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.