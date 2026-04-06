CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi sorunları tartışıldı, önümüzdeki konferanslar planlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Ekonomi ve dış politika alanlarında düzenlenmesi planlanan konferanslara ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, mayıs ayı içerisinde Kalkınma Konferansı düzenlenmesine, haziran ayında ise NATO Zirvesi öncesinde "Dış Politika ve Küresel Güvenlik Konferansı" yapılmasına karar verildi.

Politika kurullarının çalışmaları hakkında sunum yaptığı toplantıda, kurulların basınla buluşma programları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok

Erdoğan, Özel'in çağrısına son noktayı koydu: Gündemimizde yok
Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı

TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler

Savaşta büyük sürpriz! ABD'nin 5 bin kişilik savaş gemisi hedef alındı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti

Bu kaza bir aileyi yok etti: Anne de 18 günlük mücadeleyi kaybetti

Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü

Düğün töreninde skandal hareket
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Sadettin Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı

Saran’ın ölümden döndüğü kazanın eksper raporu ortaya çıktı