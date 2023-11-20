CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem bölgesindeki esnafın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak ihtisas sanayi sitesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda, deprem illerindeki küçük ve orta ölçekli esnafın mağdur olduğunu ve çaresiz bir şekilde hükumetten destek beklediğini hatırlatan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'a İhtisas OSB'nin kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, "Deprem illerinde yaşayan küçük ve orta ölçekli esnaflarımız mağdur, çaresiz bir şekilde hükumetten destek bekliyorlar. Depremde, seçim bölgem olan Adıyaman'da, Malatya'da, Hatay'da, Maraş'ta binlerce esnafın iş yeri yıkıldı, binlerce esnafın iş yerleri ağır hasarlı, iş yerindeki eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Bu saate kadar hükumet bu eşyaların bedelini ödemediği gibi esnafın sesini de duymadı. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinden Adıyaman'daki yapı sanatları, gıda, tarım, ağaç işleri, giyim, deri işleri, ev tekstili ve dokuma başta olmak üzere tüm sektörlerde çalışan esnafımız adına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına çağrı yapıyorum, bu esnafımızın ihtiyaçları olan ihtisas sanayi sitesi için gerekli yer tahsisini bir an evvel yapın. Esnafımız üretmek istiyor, istihdam oluşturmak istiyor. Bu mağduriyeti giderin" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN