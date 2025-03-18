AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum

AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu

İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismi zora sokacak görüntüler
TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı

TBMM'de İmamoğlu gerginliği! CHP'li vekil şişe fırlattı
İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı: Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız

Gözaltındaki İmamoğlu'ndan yargı mensuplarına çağrı

Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın cezaevinde çekildiği son fotoğraf büyük ses getirmişti. Kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan ve sağlığının bozuk olduğu yönünde iddialar ortaya atılan Özdağ "5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi" dedi.

Silivri Cezaevi'nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüşmüştü.

ZAYIFLAMASI PARTİLİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken ağabeyinin son derece zayıfladığı dikkatlerden kaçmamış bu görüntüler sağlık sorunları yaşadığı iddialarını beraberinde getirmişti.

ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, 45 gün önce yapılan kan tahlillerinin çok iyi çıktığını ve sağlığının iyi olduğunu belirtti. Özdağ "Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler.

"SİZDEN DİLEĞİM SADECE DUA ETMENİZDİR"

Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."

Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Kaynak: Haberler.com / Politika
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

İçim çok rahatladı... yanlış anlaşılmasın, iyi olduğu için değil, hâlâ içerde olduğu için... Devlete kafa tutmaya çalışanların sonu...

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHALİS ER:

herkes haddini bilecek

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

dayı sen bunlara niye bulastinki rahat rahat yasliligini huzur içinde yasaydinya

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title