Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu

Silivri Cezaevi'nde iki aydır tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde kız kardeşi Prof. Dr. Hilal Özdağ ile görüşmüştü.

ZAYIFLAMASI PARTİLİLERİ ENDİŞELENDİRDİ

Özdağ'ın kardeşi bu ziyarete ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken ağabeyinin son derece zayıfladığı dikkatlerden kaçmamış bu görüntüler sağlık sorunları yaşadığı iddialarını beraberinde getirmişti.

ÖZDAĞ SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdağ, 45 gün önce yapılan kan tahlillerinin çok iyi çıktığını ve sağlığının iyi olduğunu belirtti. Özdağ "Silivri Cezaevi'nde açık görüş sırasında kız kardeşim Prof. Dr. Hilal Özdağ Sevgili ile çektirdiğim fotoğrafları gören bazı sevgili yurttaşlarımız ve sevgili Zafer Partililer zayıflamış olmamdan dolayı üzüntülerini ifade etmişler.

"SİZDEN DİLEĞİM SADECE DUA ETMENİZDİR"

Hiç üzülmeyin lütfen, 5-6 kilo fazlam vardı, onları verdim. Sabah güne spor ile başlıyorum. Hava iyi olursa tek kişilik avlumda spor yapıyorum. Kötü havalarda ise odamda. 45 gün önce yaptırdığım kan tahlillerim çok iyi çıkmıştı. Özetle sağlığım iyi. Sizden dileğim sadece dua etmenizdir."