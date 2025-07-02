Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel Görüşmesi

Cevdet Yılmaz ve Ünal Üstel Görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye-KKTC iş birliğini güçlendirmek ve ikili ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldiklerini belirterek, "Görüşmemizde; Türkiye-KKTC iş birliğinin güçlendirilmesi, KKTC'nin ekonomik ve toplumsal kalkınması için yürütülen projeler ile Lefkoşa'da düzenlenecek olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı programı hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Üstel'e ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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