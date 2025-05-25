Cevdet Yılmaz ve Ahmed Şara Ekonomik İş Birliğini Görüştü

Cevdet Yılmaz ve Ahmed Şara Ekonomik İş Birliğini Görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirmek adına çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed Şara ile Suriye Dışişleri Bakanı Sayın Esad El Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Morhaf Abo Kasra ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de katılımıyla Ankara'da gerçekleştirdiğimiz çalışma toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri çok boyutlu şekilde ele aldık. Görüşmemizde; yeni dönemde ekonomik iş birliğimizin derinleştirilmesi üzerinde kapsamlı istişarelerde bulunduk. Suriye'de mali ve ekonomik reformlar ile refah artışı için birlikte atılacak adımları değerlendirdik" dedi.

'SURİYE'DE EKONOMİDE ATILIMLAR GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ'

Yılmaz, Suriye'de yaşanan tarihi dönüşüm ve siyasi devrimin kalkınma atılımları ile taçlanacağına yürekten inandıklarını belirterek, "Yaptırımların kalktığı bir ortamda; uzun zamandır kullanılmayan potansiyelin harekete geçmesini, kamu ve özel yatırımların artmasını ve yüksek büyüme oranları ile ekonomide atılımlar gerçekleşmesini bekliyoruz. Kalkınan Suriye, ikili ilişkilerimize olduğu gibi bölgesel refaha ve istikrara da büyük katkıda bulunacaktır. Sayın Ahmed Şara'ya ve heyetine yapıcı ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Suriye halkının barış, kalkınma ve yeniden imar sürecinde Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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