Cevdet Yılmaz ile Anar Aliyev'in İşbirliği Toplantısı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ile birlikte Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sayın Anar Aliyev ile bir araya geldik. Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz; ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel iş birliği alanlarında yeni ufuklara açılıyor. 8 Ağustos'ta Vaşington'da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır. Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz; ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır" ifadelerini kullandı.