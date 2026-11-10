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Cevdet Yılmaz Antalya'daki COP31'de iklim için somut adım çağrısı yaptı

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Cevdet Yılmaz Antalya'daki COP31'de iklim için somut adım çağrısı yaptı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31'de iklim değişikliğiyle mücadelede somut adım atılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, 'artık hareket etme zamanı' diyerek finans ve projeleri buluşturacak Köprü mekanizmasını gündeme getirdiklerini belirtti.

'ARTIK KONUŞMA DEĞİL, HAREKETE GEÇME ZAMANI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ), Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamada bulundu. İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Güneşin altında konuşulmadık fazla bir söz kalmadı. Dolayısıyla artık hareket etme zamanı diyoruz" dedi. Organizasyonun başarılı olduğunu belirten Yılmaz, COP31'in asıl hedefinin iklim değişikliğiyle mücadelede alınan kararların uygulamaya geçirilmesi olduğunu söyledi.

'ESAS ÖNEMLİ OLAN İÇERİK'

Zirve alanında uzun süre incelemelerde bulunduklarını belirten Yılmaz, "Epeydir buradayız, alanı dolaştık. Hakikaten çok güzel bir hazırlık yapılmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, İklim Başkanlığımızı tebrik ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, katkı sunan tüm bakanlıkları, yerel otoriteleri yine tebrik ediyoruz. Türkiye, bu işleri çok iyi yapıyor. NATO Zirvesi'nde de gördük, burada da görüyoruz. Organizasyon yapabilme kabiliyeti olan bir ülkeyiz. Bunu da gösteriyoruz. Tabii içerik, esas önemli olan içerik. Organizasyon gayet güzel. İçerik olarak da bu COP'ta en fazla üzerinde durduğumuz kavram uygulama. Bu COP'un mottosu da biliyorsunuz; diyalog, uzlaşma ve eylem. Biz o eylemin altını çiziyoruz. Somut adımlar atılmasını olabildiğince teşvik ediyoruz" diye konuştu.

'KÖPRÜ' MEKANİZMASI

İklim projelerinin finansmanına yönelik yeni bir mekanizmayı gündeme getirdiklerini açıklayan Yılmaz, "Bu çerçevede de 'Bridge' denilen, 'Köprü' dediğimiz yeni bir mekanizmayı gündeme getirmiş durumdayız. Burada finans verenlerle projesi olanları buluşturan bir mekanizma kurguluyoruz. Türkiye de bunun sürekli bir parçası olacak. Burada özellikle iyi projesi olup finans bulamayanlarla kaynağı olup iyi proje bulamayanları eşleştirme amaçlanıyor" dedi.

ELEKTRİFİKASYON GÜNDEMİ

COP31'in önemli başlıklarından birinin de elektrifikasyon olduğunu belirten Yılmaz, "Yine elektrifikasyon bu COP'un önemli başlıklarından biri. Fosil yakıtların payını azaltıp elektrikli otomobiller başta olmak üzere, araçlar başta olmak üzere elektrifikasyon yine önemli bir gündem. Ayrıca bu adil geçiş konuları uzun süredir tartışılan konular. Bakalım inşallah burada o konulara da bir son nokta konur diye ümit ediyoruz. Bütün bu alanlarda yoğun bir müzakere süreci devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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