Cevdet Yılmaz, AB Büyükelçileri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Cevdet Yılmaz, AB Büyükelçileri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki insani kriz gibi konuları ele aldı. Ayrıca Türkiye'nin AB üyeliği süreci ve diğer bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuların ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.

"Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmede küresel ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin de ele alındığını dile getirerek şu ifadelere yer verdi:

"AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevremizde derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldık. AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konuları da görüşmemizin diğer başlıklarını oluşturdu. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla; en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
