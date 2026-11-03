Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cevdet Yılmaz 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda fiyat istikrarı hedefini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cevdet Yılmaz 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda fiyat istikrarı hedefini anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda iş dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, kalıcı fiyat istikrarı ve yatırım, üretim, istihdam, ihracat ekseninde sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirirken kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimleri için kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli İrade Platformu tarafından 'Türkiye Yüzyılında Ekonomi' temasıyla düzenlenen 19'uncu Milli İrade Buluşması'nda iş dünyamızın ve sivil toplumumuzun kıymetli temsilcileriyle bir araya geldik. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirirken kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde sürdürülebilir büyümeyi ve ekonomik kazanımları toplumun tüm kesimleri için kalıcı refaha dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda kamu, iş dünyası ve sivil toplumun ortak aklıyla çalışmaya devam edeceğiz. Buluşmayı düzenleyen Milli İrade Platformu'na, ev sahipliği için MÜSİAD'a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eğlence devi Disney'de işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede

Eğlence devinde işten çıkarma alarmı! Binlerce kişi tehlikede
Görenler gözlerine inanamadı: Nikah masasında 'Bu kadarı da olmaz' dedirten an!

Nikah masasında "Bu kadarı da olmaz" dedirten görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor ile Eyüpspor kaldığı yerden devam edecek

Sağanak nedeniyle yarıda kalan maç için karar
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

Salondaki gergin diplomatik havayı dağıtan çıkış: Kamsahamnida
Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı

Aybüke Pusat aşka geldi! Sevgilisini öpmeye doyamadı
Londra'daki turizm fuarında İsrail standına 'suç mahalli' şeridi çektiler! Eylemciler sürüklenerek dışarı çıkarıldı

İsrail standına 'suç mahalli' şeridi! Sürükleyerek dışarı attılar
Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı

Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı

Füzeler ateşlendi, piyasaların dengesi şaştı
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü