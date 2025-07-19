Cevdet Akay, Orman Köylülerinin Sorunlarını TBMM'de Gündeme Taşıdı

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'teki orman köylülerinin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla gündeme taşıdı.

Akay, orman köylülerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve orman yollarındaki altyapı sorunlarına dikkat çekerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslendi.

Orman köylülerinin geçimlerini yalnızca orman işlerinden sağladığını belirten Akay, "Orman köylülerimizin sorunları bitmiyor, sorunları görmezden geliniyor. Yaklaşık bir ay önce damgalaması bitirilen emvallerin hala bölme fiyatı belli olmadı. Geçimini sadece orman işinden sağlayan emekçilerimizin cebine bir yıldır kuruş girmedi. Orman Genel Müdürlüğüne soruyoruz: Fiyat belirlemesi için neyi bekliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Akay, orman yollarının bozukluğu nedeniyle yaşanan kazaların devam ettiğini belirterek, "Karabük ilimizdeki orman ve orman yollarına bağlı yollardaki kazaların ardı arkası kesilmiyor. Bunun en önemli sebebi, orman yollarının sağlıklı olmaması, mevcut yolların kullanılmaz hale gelmesidir. Tüm orman yolları yenilenmeli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde orman emekçilerimizin hizmetine sunulmalıdır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunan Akay, "Orman köylülerimizi artık görün, sorunlarına kulak verin, çözüm üretin" diye konuştu. - KARABÜK