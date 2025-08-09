Çeşme'ye Yılda 3,74 Milyon Metreküp İçme Suyu Sağlayacak Yatırım

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve Arıtma Tesisi yatırımlarıyla Çeşme'ye yıllık 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacağını duyurdu. Yatırım bedeli yaklaşık 1,7 milyar lira olarak belirlendi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve Arıtma Tesisi yatırımlarıyla Çeşme ilçesine yılda 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacağı ifade etti.

Saygılı, yazılı açıklamasında yaklaşık 1,7 milyar liralık bu yatırımlarla Çeşme'nin su sorununa kalıcı çözüm sağlayacaklarını belirtti.

Hükümet olarak İzmirlilerin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini kaydeden Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Karareis Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve Arıtma Tesisi yatırımını hizmete aldık. Bu dev yatırım ile Çeşme'ye yılda 3,74 milyon metreküp içme suyu sağlanacak. Yatırım bedeli ise yaklaşık 1,7 milyar lira. Bu yatırım, AK Parti iktidarları olarak ilk günden itibaren İzmir'imizin suyunu karşılamak için yaptığımız çalışmaların son örneğidir. Şu anda ise 10 baraj-gölet ve 6 sulama tesisi inşaatı devam etmektedir. Ayrıca yeni 6 gölet-baraj, 3 sulama tesisi projesi planlama aşamasındadır."

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Politika
