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Cemil Demiryürek, YTSO yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi

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Yalova Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığına Cemil Demiryürek yeniden seçildi. YTSO Hizmet Binası'nda Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde yapılan seçimlerde 36 meclis üyesi oy kullandı; Meclis Başkanlığına Hakan Gençer getirildi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Cemil Demiryürek yeniden getirildi.

YTSO Hizmet Binası'nda, Yalova Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilen organ seçimlerinde 36 meclis üyesi oy kullandı.

Seçim sonucunda Demiryürek yeniden yönetim kurulu başkanı olurken, Meclis Başkanlığına Hakan Gençer seçildi. Meclis Başkan Yardımcılıklarını Selahattin Yıldız ve Ertuğrul Evci, Meclis Katip Üyeliğini ise Rahmi Üstel üstlendi.

YTSO Yönetim Kurulu ise Abdurrahman Tutuğ, Tamer Yazıcı, Süleyman Selami Doğancı, Mustafa Dağ, Nihat Tümer, Emir Ömer Akdemir, Turhan Soysal ve Ercan Özel'den oluştu.

Demiryürek, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, yeni dönemde de ortak akıl ve birlik beraberlik anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Bizim için esas olan, YTSO çatısı altında bulunan tüm üyelerimizin menfaatlerini korumak, iş dünyamızın sorunlarına çözüm üretmek ve Yalova'mızın ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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