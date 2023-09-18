Canik Belediyesi, İlçede Denetimlerini Sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen koşullarını denetlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için ekipleriyle sahada olduklarını belirtti.

İlçede denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Canik'te faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler, unlu mamul üretim tesisleri, fırınlar, konfeksiyon mağazaları ve kırtasiyeler başta olmak üzere tüm alanlarda satış ve üretimlerine devam işletmeleri mercek altına alan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hijyen, son tüketim tarihi, gramaj, raf-kasa fiyatlandırma ve satış alanı uygunluğuna yönelik denetim ve kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve onların güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri adına ilçede denetimlerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için ekipleriyle sahada olduklarını söyledi.

İlçe halkının sağlığı ve güvenliği için ilçede faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim ve kontrollere hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, "Vatandaşlarımızın hijyen koşulları sağlanmış, güvenli ortamlarda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmeleri için denetim ve kontrollerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Genel denetimlerimizle birlikte, vatandaşlarımızın çağrı merkezimize ilettiği talepler üzerine anında gerekli kontrolleri sağlıyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren tüm işletmeleri, kurulan semt pazarlarını kontrol altında tutuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için ekiplerimizle sahadayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN