Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sunumunda, önemli konulara dair yeterli açıklama bulunmadığını öne sürdü.

İş güvenliğine ilişkin sorunların önlenmesinin Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu belirten Usta, sunumda bu konuya ilişkin etkili çözümler göremediklerini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre 2024 yılında toplam 733 bin 646 iş kazası meydana geldiğini ve 552'si inşaat, 298'i taşımacılık, 122'si metal, 113'ü gıda, 105'i ticaret sektöründe olmak üzere toplam 1908 işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aksu, "İş güvenliğinin çağdaş normlarda sağlanması için her türlü teknik, hukuki ve idari tedbirlerin alınmasının yanında, otokontrol sistemleriyle birlikte denetimlerin etkinleştirilmesini, denetim sonuçlarının gereğinin yapılmasını kritik önemde görüyoruz. Atılan önemli adımlarla önümüzdeki dönemde iş güvenliği konusundaki kazanımların güçlendirilmesini ve eksikliklerin giderilmesini benzeri olayların yaşanmaması açısından hayati önemde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sendikalaşma oranının yeterli seviyeye ulaşamadığını dile getiren Aksu, bu bağlamda kayıt dışılığın azaltılarak sendikal özgürlüğü koruyan politikaları ve sadece ücret sendikacılığına hapsolmamış çağdaş nitelikli sendikacılığı gerekli gördüklerini vurguladı.

"Çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, 23 yıldır işçilerin, memurların, sendikaların ve tüm çalışanların şartlarını iyileştirmek ve refah seviyesini yükseltmek için çaba harcadıklarını ifade ederek, yasa ve mevzuat değişikliklerinden sendikal haklara, istihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptıklarını kaydetti.

Emeklilerin ikramiye ve banka promosyonu gibi imkanlardan yararlanmalarını sağladıklarını belirten Erkan, sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdiklerini, geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşların sorunlarını giderdiklerini anlattı. Yapılanların yeterli olmadığını anlatan Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki dönemde de istihdam oranını yükseltmeyi, işsizliği azaltmayı, esnek ve güvenceli çalışma modellerini yaygınlaştırarak kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla etkin mücadele yürüterek güvenli çalışma ortamını ve yüksek riskli işler için de yapay zeka destekli özel izleme sistemlerini tesis etmeyi, mesleki eğitim sistemini üretimle daha entegre hale getirmeyi, sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirmeyi, yabancı iş gücü politikalarını düzenlemeyi, kayıt dışılıkla mücadeleyi, güçlü yönetim, planlı ve veriye dayalı hale getirmeyi hedefliyoruz."

Komisyonda bazı CHP'li ve DEM Parti'li milletvekilleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle Bakan Işıkhan'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.

"Acı bütün milletin acısı, acı hepimizin acısı"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'de milyonlarca işsiz bulunduğunu ve gençler arasındaki işsizliğin çok yüksek olduğunu belirterek, 2026 yılı bütçesinde işsizliğin azaltılması doğrultusunda herhangi bir önlem olmadığını öne sürdü.

Türkiye'de engellilerin iş gücüne katılım oranına ilişkin verileri sıralayan Oluç, engellilerin atama yapılması ve kamudaki engelli istihdam kotasının artırılmasına yönelik talepleri olduğunu aktardı.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, iş kazalarında "sıfır ölüm" hedefine erişilemediği için çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Acı bütün milletin acısı, acı hepimizin acısı. Elbette çok daha fazla odaklanmamız, daha yönlü bir şekilde meseleye müdahil olmamız gerekiyor. Ama bir zamanlar o Bakanlık'ta bulunmuş, mütevazı bir şekilde o çalışmaları uzaktan yakından görmüş bir insan olarak şunu söylemek istiyorum: Bütün arkadaşlarımız, iş kazalarında 'sıfır ölüm' hedefi üzerine çok yoğun duygularla çalışıyor. Mevzuatları da geliştiriyoruz, denetimleri de yapıyoruz." dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, on binlerce işçinin imzasının bulunduğunu söylediği bir kanun teklifini Meclis'e sunduklarını belirterek, imzaların yer aldığı klasörleri komisyon salonunda Bakan Işıkhan'ın oturduğu alana bırakmak istedi. Söz konusu klasörleri Bakanlık yetkilileri aldı.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağı şantiyesinde meydana gelen göçüğün altında kalan 75 yaşındaki kamyon şoförü Ahmet Şahin'in fotoğrafını gösterdi. Kadıgil, iş kazalarına tepki gösterdi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin rekabetçi çalışma hayatı yapısının geliştirilmesini öncelikli gördüklerini belirterek, "Bu noktada bu gelişmenin üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla sağlanmasının öneminin farkında olan bir vizyonun var olduğunu görmek ise sevindiricidir. İş gücü piyasasının dinamizmini koruyacak, güncel ihtiyaçlara cevap verecek koşulları temin edecek, proaktif stratejilerle ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek kurumsal bir yapının temini ise en büyük sorumluluklarımız arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.