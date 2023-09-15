Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İzmir Valisi'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programları çerçevesinde İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti. İzmir Valiliği'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programları çerçevesinde İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk ziyaretini İzmir Valiliğine gerçekleştirdi. İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan ile Vali Elban'ın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.

İzmir programı çerçevesinde saat 15.00'de İzmir İktisat Kongresi binasında esnaf ile buluşacak olan Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. - İZMİR