Büyükçekmece'de 2023 Yılı Katılımcı Bütçe Çalıştayı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2023 Yılı Katılımcı Bütçe Çalıştayı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Gün boyu süren çalıştayda söz alan muhtarlar, mahallelerine yönelik sorun ve çözüm önerilerini paylaştı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin "Gelecek, Sizinle Gelecek" sloganıyla geçtiğimiz yıl kasım ayında hayata geçirdiği "2050 Büyükçekmece Vizyonu Çalıştayı", toplumun her kesiminin öneri ve taleplerinin ışığında devam ediyor. Küresel iklim değişikliği, çevre politikaları, kamusal mekan ve kıyı politikaları, kentsel dönüşüm, ulaşım ve alt yapı politikaları, toplumsal kapsayıcılık ve katılımcı yönetim başlıklarını içeren çalıştay çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi'nin 2023 Yılı Katılımcı Bütçe Çalıştayı devam ediyor. Çalıştay öncesinde Büyükçekmece'nin 24 mahallesinden mahalle sakinleriyle 4 grup halinde toplantılar yapılarak, mahallelerinin sorun ve beklentileri soruldu. Ardından da 24 mahalleden bin 340 kişi ile yüz yüze anket yapıldı. Yapılan anket ve toplantılardan elde edilen verilen ışığında mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı. Başkan Akgün, 2023 yılında hayata geçirilecek projelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumun her kesiminden katılımcılarla birlikte planlandığını, bu anlamda da mahallelerinin gözü, kulağı, sesi olan muhtarların görüş ve önerilerini çok değerli bulduklarını kaydetti. - İSTANBUL