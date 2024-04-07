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CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı

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31 Mart'taki yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı Bursa'da, devir teslim töreni sırasında Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un sözleri dikkat çekti. CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e alkış isteyen Us hakkında soruşturma başlatıldı.

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da mazbata töreni düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey, AK Parti'den yeni yönetim görevi devraldı.

CHP'li belediye başkanına alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü hakkında soruşturma kararı

"İSTİFA ET, SİYASETE GİR"

Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us ise devir teslim törenine damgasını vurdu. Us, mazbata tesliminde izleyicilerden Mustafa Bozbey için yüksek alkış istedi. Sosyal medyada tepki çeken görüntülere "İstifa et, siyasete gir" yorumları yapıldı.

İL SEÇİM KURULU MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler hakkında soruşturma başlatılırken, tarafsızlık beklentisi ile göreve getirilen Us'un "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanımız. Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." dediği ortaya çıktı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika

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