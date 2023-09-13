Bucak Kaymakamı Bayram Gale Göreve Başladı

24 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur'un Bucak ilçesine kaymakam olarak atanan Bayram Gale, görevine başladı. Gale, Bucak'ı ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirmek için çalışacaklarını belirtti ve devlet-millet kaynaşmasını güçlendireceklerini dile getirdi.

24 Ağustos Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur'un Bucak ilçesine kaymakam olarak atanan Bayram Gale bugün itibariyle Bucak'taki görevine başladı. Göreve başlar başlamaz çalışma arkadaşlarıyla tanışan Bayram Gale daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bucak'ı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu gelişmeyi ekonomik, sosyal ve kültürel seviyeyi daha yükseklere taşımak için çalışacağız. Şehrin sanayi potansiyelini değerlendirerek yeni organize sanayi bölgeleri kurma olasılığını incelemeyi planlıyoruz. Bunun için işleri kolaylaştırmak adına elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Devlet-millet kaynaşmasını güçlendireceğiz"

Devlet ile milleti kaynaştırarak vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileneceğini de dile getiren Gale, "Devlet-millet kaynaşmasını daha da güçlendirmeyi ve vatandaşlarla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Köyleri, beldeleri ve okulları ziyaret ederek vatandaşlarla daha yakın temas kuracağız" dedi. - BURDUR