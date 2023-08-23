Buca Belediyesinde İşçilerin İş Bırakmasıyla Çöp Yığınları Oluştu

Buca Belediyesinde sendika üyesi işçilerin iş bırakması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube üyesi belediye işçileri, zam talebiyle iş bıraktı. Çöplerin toplamaması nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Buca Belediyesinde sendika üyesi işçilerin iş bırakması nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu.

DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube üyesi belediye işçileri, zam talebiyle iş bıraktı. "Geçinemiyoruz" pankartı açan işçiler, eylemlerini belediye binası önünde sürdürüyor.

Çöplerin toplamaması nedeniyle ilçenin bazı cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

DİSK Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üyelerin ekonomik olarak zor günler yaşadığını, ek protokol isteklerinin belediye yönetimi tarafından olumsuz karşılandığını söyledi.

Toplu iş sözleşmelerinde yer alan maddeye göre 6 aylık dilimler halinde zam aldıklarını belirten Aras, "Temmuz ayında yüzde 20 zam almamıza rağmen asgari ücret yevmiyesi 477 lirayken, bizim yüzde 20 zamla birlikte normal en düşük yevmiyemiz 466 lira oldu. Kazanımlarımız gün geçtikçe eriyor. Yüzde 30 daha zam istedik. Belediye başkanımızdan bu konuda sağ duyulu davranmasını istiyoruz." dedi.

Aras, taleplerini bugün görüşecekleri Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'a ileteceklerini, anlaşmaları durumunda yeniden işlerine döneceklerini söyledi.