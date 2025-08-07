Brezilya Başkanı Lula'dan Trump'a Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesi üzerine "Trump ile gümrük vergilerine ilişkin bir görüşme, anlamsız olacaktır. Kendimi küçük düşürmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Brezilya ve Hindistan'a uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesinin ardından Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva'dan bir açıklama geldi. Brezilya Devlet Başkanı, ABD Başkanı'yla gümrük vergilerine ilişkin doğrudan bir görüşme gerçekleştirmenin anlamsız ve "küçük düşürücü bir durum" olacağını belirterek, "Trump'ın konuşmaya hazır olduğunu sezdiğim zaman onu aramak için tereddüt etmeyeceğim. Ancak bugün konuşmak istemiyor, kendimi küçük düşürmeyeceğim. Kendisiyle kişisel bir sorunum yok, gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda veya gelecek Kasım ayında BM İklim Değişikliği Konferansı'nda bir araya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ABD-Brezilya arasındaki ilişkiler en düşük seviyede seyrediyor"

Lula, ayrıca Brezilya'nın ABD'nin gümrük vergilerine yanıt olarak kendi gümrük vergilerini yürürlüğe sokmayacağını bildirirken, hükümetinin iki ülkenin bakan kabineleri arası düzenlenen görüşmelerden de vazgeçmeyeceğini aktardı. Brezilyalı lider, Trump'ın gümrük vergisi uygulamalarını, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik yargı sürecinin sonlandırılması talebine bağlaması sonucu ABD-Brezilya arasındaki 200 yıllık ilişkilerin en düşük seviyede seyrettiğini aktardı. Lula, "Brezilya Yüksek Mahkemesi Trump'ın ne dediğini önemsemiyor ve önemsememeli de. Bolsonaro, Trump'ın müdahalesine neden olduğu için bir kez daha yargılanmalı" ifadelerini kullanırken, Bolsonaro'yu da "vatan haini" olarak nitelendirdi. Lulu ayrıca "Brezilya ABD'nin, 1964 yılındaki darbeye müdahalesini affetmişti. Ancak bu artık küçük çaplı bir girişim değil. Söz konusu mesele, ABD Başkanı'nın Brezilya gibi bağımsız bir ülkedeki yönetmeliğe emir verebileceğini düşünmesi. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

BRICS liderleri ile ortak yanıt görüşülecek

Brezilyalı lider, ayrıca Hindistan ve Çin başta olmak üzere BRICS grubundan liderlerle, ABD'nin gümrük vergileri uygulamasına karşı ortak bir yanıt verilmesine ilişkin görüşme planladığını bildirdi. Lula, "BRICS arasında henüz bir koordinasyon yok, ancak ilerde olacak. Küçük bir ülkenin ABD'yle pazarlık gücü nedir? Sıfır" ifadelerini kullanarak grubun toplu pazarlık gücünün altını çizdi.

Brezilya, DTÖ'ye şikayette bulunacak

Lula, Brezilya'nın Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) diğer ülkelerle birlikte toplu şikayette bulunmayı düşündüğünü söyledi. Ancak ABD'ye karşı bir anlaşma veya misilleme için acele etmediğini belirten lider, "Çok dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın misafirlerini azarlama geçmişi var"

Lula, aynı zamanda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Washington'a düzenledikleri ziyaretleri hatırlatarak, Trump'ın Beyaz Saray'da ağırladığı misafirlerini azarlama geçmişi olduğunu vurguladı. Brezilyalı lider, "Trump'ın Ramaphosa ve Zelenskiy'e yaptıkları küçük düşürücüydü. Normal bir şey değildi. Bir devlet başkanı başka bir devlet başkanını aşağılayamaz. Ben herkese saygı gösteririm ve bana da saygı gösterilmesini talep ederim" ifadelerini kullandı. - BRASILIA