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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Seçim Sonucunu Kutladı

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Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, "Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kent merkezinde toplanarak kutlama yapan vatandaşlara seçim otobüsünden hitap eden Tanğlay, görevde olduğu 5 yıllık süreçte kente çok önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Kentin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Beş yıl boyunca Bitlis'e hizmetkar olduk. Ayrıştırmadık, ayrım yapmadık. Bugün seçim sonucuyla yeniden memleketimiz kazandı. 1 Nisan sabahı yine ayırmadan, ayrıştırmadan Bitlis'e hizmete ve yolumuza devam edeceğiz. Bitlis'i hak ettiği yere taşıyacağız."

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da Bitlis'in kendine yakışanı yaptığını dile getirdi.

Bedirhanoğlu, "Bugün gerçekleşen demokrasi şölenimizde az önce netleşmiş seçim sonuçlarıyla yine Bitlis'e hizmetkar olmak üzere Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı size getirdik. Bitlis burada, başkanın yanında ve arkasındadır." dedi.

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Kaynak: AA / Politika

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