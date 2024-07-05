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İmamoğlu'na 2 yeni danışman! Bir İYİ Parti'nin biri de Gelecek'in eskilerinden

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti eski genel başkan yardımcısı Ece Güner ve Gelecek Partisi'nin eski sözcüsü Serkan Özcan'ı danışman olarak atadı. Güner'in uluslararası hukuk, Özcan'ın ise siyaset ve ekonomi alanında danışmanlık yapacağı öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinde ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu iki yeni danışman atadı. Atanan isimler ise oldukça dikkat çekti.

Danışmanlardan Ece Güner, 14 Aralık 2023'te yaptığı yazılı açıklamayla Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığını yeniden kazanmasının önemini vurgulamış ve partisinin aday çıkarma kararını eleştirmişti. Güner, "Bu bir parti meselesi değil, bu bir memleket meselesidir. Bu bir cumhuriyet meselesidir" ifadeleriyle görevinden istifa etmişti.

GÜNER'DEN "TAM YOL İLERİ" MESAJI

Güner, sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı görevine getirildiğini açıklayan Ece Güner, İmamoğlu'na teşekkür etti. Paylaşımında, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na, beni "Başkan Danışmanı" göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!" ifadelerini kullandı.

Güner, Uluslararası hukuk, yatırım, finansman ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda İmamoğlu'na danışmanlık yapacak.

Biri eski İYİ Partili biri eski Gelecek Partili! İmamoğlu'na 2 yeni danışman

ÖZCAN KONGRE ÖNCESİ İSTİFA ETMİŞTİ

Danışman olarak atanan 2 isim olan, Gelecek Partisi'nin eski sözcüsü Serkan Özcan ise 14 Ocak 2024 tarihinde Gelecek Partisi Kongresi öncesinde partisinden istifa etmişti. Özcan, "İlk günden bu yana tecrübesi, yakın ilgisi ve içtenliğiyle bana siyaset yapma imkanını veren başta saygıdeğer Genel Başkanım, Hocam Prof. Ahmet Davutoğlu olmak üzere, tüm Gelecek Partili yol arkadaşlarıma bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle istifasını sunmuştu.

Serkan Özcan'da yeni görevini sosyal medya hesabından duyurdu. Özcan, "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın siyaset ve ekonomi alanında İmamoğlu'nun danışmanlığını yapacağı öğrenildi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gelecek Partisi Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Ekonomi Siyaset Politika Haberler

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Yorumlar (1)

umut mergen:

ekrem baba kurtar bizi

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