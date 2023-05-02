Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul-Bakü Mega Teknoloji Koridoru Açılış Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilişim Vadisi İzmir ile İzmir'in milli teknolojinin öncüsü bir kent olacağını söyledi.

Kasapoğlu, Urla ilçesinde kurulan Bilişim Vadisi İzmir'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen "Bilişim Vadisi İzmir-İstanbul- Bakü Mega Teknoloji Koridoru" açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in düşmana ilk kurşunun atıldığı, direniş sembolü, öncü bir kent olduğunu belirtti.

İzmir'de bugün yeni bir başlangıca adım atıldığını ifade eden Kasapoğlu, "Milli teknoloji hamlemizin önemli aşamalarından birini, Bilişim Vadisi'yle İzmir'de açıyoruz. İzmir, bundan böyle milli teknolojinin de öncüsü bir şehir olarak her zamanki gibi öncü olmaya, üretmeye ve en önde koşmaya devam edecek. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Türkiye'nin artık hayallerine yürüyen bir ülke olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Havada, karada, denizde nerede olmak gerekiyorsa oradayız. Bu ülkenin evlatlarıyla oradayız. Bu ülkenin hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmayan, birbirinden kıymetli, yüreği zengin, gönlü zengin evlatlarıyla oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Tabii birileri bu noktada hayal dahi edemezler bizim yaptıklarımızı.

Türkiye'nin 21 yıllık dönüşümünde ve bundan sonraki ufkunda muhteşem bir liderlik vizyonu vardır. İşte o lider de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Onun vizyonuyla, onun o dik duruşu ve ön açan, imkan tanıyan, yüreğiyle var olan liderlik ruhuyla inanıyorum ki tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da bu ülkenin evlatları, yerli ve milli ruhla hep önde olmaya, hep öncü olmaya, üretmeye, çağlar aşmaya, kendilerini aşarak yeni ufuklara yönelmeye devam edecek."

Birilerinin Türkiye'yi geri döndürmeye, eski köhne anlayışlara götürmeye gayret ettiğini, milletin basiretiyle geri dönüşe hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğine inandığını dile getiren Kasapoğlu, genç odaklı yatırımlara değindi.

İzmir'de bu öğretim döneminde başvuran tüm öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğini dile getiren Kasapoğlu, bugün de çok önemli bir açılış gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ülkenin insanları için, 85 milyon için hiçbir şekilde ötekileştirmeden, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan, ayırmadan, tasnif etmeden bir hizmet anlayışımız var. Bu hizmet anlayışını bundan sonraki süreçte, Türkiye Yüzyılı'nda da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerin yüzyılı olarak, Türkiye'nin yüzyılı olarak inşallah bir şahlanma süreciyle daha yukarılara birlikte taşıyacağız. Tabii ki bu anlamda İzmir'imiz, İzmir'imizin ilçeleri ve değerli İzmir halkı her alandaki standartları yükseltme adına, süreçlere halkımızı, milletimizi katma adına bu çabamıza el birliğiyle devam edeceğiz. İnanıyorum ki yükselen bir değer olarak, bir marka olarak bu güzel şehri daha üst noktalara, yine aynı ufukla, yine aynı vizyonla, yine aynı tecrübeli ekiplerimizle, kadrolarımızla bir takım anlayışıyla birlikte taşıyacağız."