Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Aygöl, il genelinde bu yıl toplam tutarı 8 milyar 1 milyon lira olan 401 projenin uygulandığını açıkladı. Toplantıda, 2023 yılı yatırımları ve projeler hakkında bilgi verildi.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, il genelinde bu yıl şu ana kadar toplam tutarı 8 milyar 1 milyon lira olan 401 projenin uygulandığını bildirdi.

Projelerden 121'nin tamamlandığını, diğerlerinin devam ettiğini anlatan Aygöl, 2023 yılında tahsis edilen ödenek toplamının 2 milyar 555 milyon lira olduğunu aktardı.

Kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2023 yılı yatırımları ve projeler hakkında yatırımcı kuruluşların temsilcileri tarafından bilgi verildi.