Biden ve Xi'nin San Francisco'da buluşması

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile San Francisco'da buluştu. İkili, Filoli Malikanesi'nde verecekleri ziyafet öncesi keyifli bir anı paylaştı.

SAN FRANCİSCO, 16 Kasım (Xinhua) -- Kaliforniya'daki San Francisco kentinin güneyinde bir kır evi olan Filoli Malikanesi'ndeki ziyafet salonunun girişinde, ABD Başkanı Joe Biden parmağını cep telefonunun üzerinde gezdirerek bir şeyler aramakla meşguldü.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmesini henüz tamamlayan Biden, parlak ışıklarla aydınlatılmış ve zarif süslerle bezenmiş malikanede vereceği ziyafet öncesinde Çinli mevkidaşını bekliyordu.

Xi yaklaşınca, Biden telefonunu göstererek Çinli liderin dikkatini ekrana çekmek istedi.

"Bu genç adamı tanıyor musunuz?" diye sordu.

Xi, gülümseyerek, "Evet, 38 yıl önceki ben" diye yanıtladı.

Biden'ın telefonundaki fotoğraf, Xi'nin 1985 yılında ABD'ye yaptığı ilk ziyaret sırasında çekilmişti.

San Francisco, Xi'nin ABD gezisinin ilk durağıydı. Her turist gibi Xi de kentin simgesi olan Golden Gate Köprüsü manzarasında fotoğraf çektirmişti.

O sıralar otuzlu yaşlarının başında olan Xi, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçe lideriydi.

Biden gülümseyerek, "Hiç değişmemişsiniz" dedi.

İki lider keyifli bir ambiyansta ziyafet salonuna giriş yaptı.

Xi, 14-17 Kasım tarihleri arasında Çin-ABD zirvesi ve 30. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı için San Francisco'da bulunuyor.