Beypazarı'nın Ulaşım Projeleri İçin Bakan Uraloğlu ile Görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu???????, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ile AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'yi kabul etti.

Etili, yaptığı açıklamada, Beypazarı için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak Milletvekili Erdoğan'a uğradıklarını ifade eden Etili, şunları kaydetti:

"Sayın Milletvekili'mize, ilçemize ziyarette bulunduğu sırada bölgemizin durumu ile YHT yolu ve Alternatif Duble Yol Projesi hakkında bilgilendirmede bulunduk. Yıllardır atıl olan ve ulaşıma açıldığında güvenli ulaşımın sağlanacağı YHT yolunun bir an önce hayata geçirilmesini, bunun bölge açısından önemli olduğunu aktardık. Bu anlamda, Sayın Ankara Milletvekilimiz Asuman Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettik ve Sayın Bakanı'mıza başlıklar halinde konuları aktardık. Verimli bir ziyaret oldu."

Ziyaretlerde Etili'ye, AK Parti Beypazarı İlçe Başkan Yardımcısı Lütfü Karakaya da eşlik etti.