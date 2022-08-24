Beyaz Saray: "Rusya, Ukrayna'da referandum ilan edebilir" Politika Haberleri Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde kontrolünü resmileştirmek amacıyla referandum ilan edebileceğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu. Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin "Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini" öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, "Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir" dedi. Öte yandan bugün, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Ukrayna Rusya Politika Güncel Haberler

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