Belediye Başkanı meydan okudu, yenilince baklava dağıttı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz hafta kendisine güvenen basketbol seven gençleri maça davet etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz hafta kendisine güvenen basketbol seven gençleri maça davet etti. Oynanan maçta Belediye Başkanının takımı yenilince maç sonu baklava dağıttı.

Tokat Belediyesi tarafından yapılan Perakende Spor Salonu geçtiğimiz hafta vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Spor salonunun hizmete sunulduğunu sosyal medya hesabından duyuran Belediye Başkanı Eroğlu, basketbol sever gençlere de meydan okudu. Perakende spor salonunda gençlerle 5 kişilik takım halinde basketbol maçı yapan başkan Eroğlu, gençlerle mücadele etti. Maçın sonunda başkan Eroğlu'nun bulunduğu takım maçı kaybetti. Maç sonu gençlere ve seyircilere başkan Eroğlu, baklava ikram etti, küçük çocuklara ise basketbol topu armağan etti.

"Maçı kaybettik"

Mücadelenin yüksek olduğu bir maç geçirdiklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Geçtiğimiz Cuma bir meydan okuma yapmıştık. Sporu seven, basketbolu seven gençleri maça davet etmiştik. Birbirinden değerli 9 kardeşimiz ve ben 10'ar dakikadan 4 periyot maç yaptık. Hocalarımızda sağ olsun hakemlik yaptılar bizlere. Her şey kuralına uygun olarak gerçekleşti. Sonuç itibariyle maçı kaybettik. 53-44 yenildik. Birbirini ilk kez tanıyan bir takımdık ancak iyi bir enerji yakaladık. 3. periyotu önde geçirdik, sanırım benden kaynaklı diğer takım genç olunca bizden baskın oynadılar" dedi. - TOKAT