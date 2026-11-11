BBP lideri Destici, fon soruşturmasında kim bulaşmışsa en ağır cezayı almalı dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim haksız bir kazanç elde etmişse, milletin cebine elini atmışsa, Türkiye'nin itibarına, ekonomisine zarar vermişse, elbette ki kanunlar neyi emrediyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu süreç kişisel hesaplaşma ve de siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürülmelidir" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici konuşmasında, "Türkiye çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31'incisi (COP31) Liderler Zirvesi başladı. Türkiye'ye başarılar diliyoruz. Türkiye'nin başarısı hepimizin başarısıdır. COP31'in hem ülkemize hem dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. İklim değişikliğinin getirdiği birtakım zorunluluklar var. Bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılmasını elbette destekliyoruz. Ama bütün bunlar yapılırken ülkemizin milli çıkarlarının milletimizin aziz tüm milletinin menfaatlerinin de önde tutulmasını ve küreselleşmeye kurban edilmemesini de diğer taraftan dilediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

FON SORUŞTURMASI

Destici, fon soruşturması ile ilgili, "Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye ve en önemlisi de milletimize ağır bir ekonomik fatura çıkarttığını burada görüyoruz. Onun için burada asla ve kat'a müsamaha gösterilmemesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada çok net. Yani kim bulaşmışsa, kim yapmışsa kim olursa olsun mutlaka ama mutlaka gereğinin yapılması noktasındaki, çok açık ifadeleri. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, kimin yakınında olursa olsun, kimin danışmanı olursa olsun, kimin akrabası olursa olsun, hepsine dokunulduğunu görüyoruz. Dokunulmayanların var olduğu ifade ediliyor. Bunlar kamuoyunda dile getiriliyor. Bir listeden bahsediliyor. Eğer şayet gerçekten dokunulmayanlar varsa hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Adalet Bakanımızın açıklamaları ortada. Dolayısıyla da herkese dokunulmalıdır ve dokunulacaktır. Bir liste varsa mutlaka bu listenin de kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Hani şu hassasiyet gösteriliyorsa, insanları haksız yere kamuoyunda itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı bir tedbir olarak liste açıklanmıyor ama ilgili soruşturmalar herkesle ilgili devam ediyorsa bu da elbette ki doğru bir yöntemdir. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak herkese çağrımız ve tavsiyemiz burada kim bu vurguna bulaşmışsa, kim haksız bir kazanç elde etmişse, milletin cebine elini atmışsa, Türkiye'nin itibarına zarar vermişse, Türkiye ekonomisine zarar vermişse, elbette ki kanunlar neyi emrediyorsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu süreç kişisel hesaplaşma ve de siyasi hesaplaşma aracı haline dönüştürülmelidir" dedi.

Destici, BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmayla ilgili, "İki dalga operasyondan sonra elbette bir hepimizin ümitleri arttı. Buradaki bütün şüpheler giderilecek, dosya aydınlatılacak. ve burada kastı ve kusuru olanlar mutlaka ortaya çıkarılacak. Olay tüm çıplaklığı aydınlatılacak. Gerçekler, hakikatler ortaya çıkacak. Kastı ve kusuru olanlar da gerekli cezaya çarptırılacak. Buna yürekten inanıyoruz. Bu soruşturmanın sonucunda bunu göreceğimize yürekten inanıyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak ilk günden bugüne kadar davanın hem takipçisi hem de tarafıyız. Resmi olarak da tarafıyız. Burada Büyük Birlik Partisi olarak hep hukukun içinde kaldık. Bize, partimize yapılan saldırılara, provokatif eylemlere, hadsiz ve haksız ithamlara rağmen. Biz hep hukukun içinde kaldık. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu, canından önce devletini, ülkesini ve milletini önceleyen bir liderdir. Yıllarca hapiste, hücrelerde, zindanlarda kaldı. Ağır işkenceler altında kaldı. Sonra çıktığı ne dedi? 'Yarabbi lütfunda hoş, kahrında hoş' dedi. Biz bu çizgiye de riayet ediyoruz. Ama elbette ki bütün hedefimiz, çalışmamız ve gayretimiz bu meselenin tüm şüpheler ortadan kaldırılarak aydınlatılması hem ailelerin hem camiamızın hem milletimizin vicdanının tatmin olması, mutmain olması, öbür taraftan da dediğim gibi kim kastı, kusuru varsa hak ettiği cezayı alması. Bu olacak inşallah. Bunun da sonuna kadar takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

HEVBENDİ YAPILANMASI

Destici, "7 Kasım tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen konferans ve bu konferans doğrultusunda ilan eden Kürdistan Ulusal İttifakı HEVBENDİ yapılanması, kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açmıştır. Bizler Büyük Birlik Partililer olarak bu gelişmeyi yalnızca siyasi bir toplantı veya yeni bir oluşumun ilanı olarak değerlendirmiyoruz. Söz konusu yapılanmanın sonuç bildirgesinde yer alan ifadeleri, hedefleri ve ortaya koyduğu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin anayasal düzeni, üniter devlet yapısı ve toplumsal bütünlüğü açısından dikkatle ele alınması gereken bir mesele, bir büyük problem olarak görüyoruz. Türkiye terörsüz kalsın. Ama, hiç kimse de devlete meydan okuyamaz. Devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin birliğine hançer saplayamaz. Biz o hançeri alır, onları bağrına saplarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliği, bu milletin ortak iradesine dayanır. Bu egemenlik, herhangi bir etnik kimliğin, grubun veya siyasi oluşumun da tasarrufunda değildir. ve bırakılamaz. Ne yazık ki bu tartışmalar, yalnızca bildirgeler ve konferanslarla da sınırlı kalmamaktadır. Diyarbakır başta olmak üzere, bazı belediyelerde Türkçe tabelaların kaldırılması ve Kürtçe yer isimlerinin kamusal alanda tek temsilciymiş gibi öne çıkarılması yönündeki uygulamalar da kamuoyunda elbette ki tartışılmaktadır. ve elbette ki haklı itirazlara sebep olmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği milletimizin ortak iradesiyle şekillenir. Bin yıllık kardeşlik hukukumuzu zedeleyecek, vatandaşlarımız arasında ayrıştırmayı derinleştirecek hiçbir girişime kayıtsız kalınmamalıdır. Büyük Birlik Partisi olarak bu tür bölücü söz ve eylemlere bugüne kadar nasıl sessiz kalmadıysak bundan sonra da asla ve kata sessiz kalmayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı