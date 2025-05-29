BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şırnak'ta konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hepimizin beklentisi terörsüz Türkiye'dir ama terörsüz Türkiye diyerek bunu fırsat bilerek siyasi bölücülük yapılmasına da asla izin verilmemelidir. Kardeşliğimiz, birliğimiz her şeyin üzerindedir." dedi.

Genel Başkan Destici, Şırnak Şehit Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu'nu ziyaret ederek, Federasyon Başkan Mehmet Güngör ile görüştü.

Burada açıklamada bulunan Destici, Şırnak'ta günde çıkarılan 80 bin varilin üzerinde petrolün insanlara iş imkanı sağladığını söyledi.

"Daha önce Cehennem Kanyonu diye anılan ve terör yuvası olan yerler bugün Cennet Deresi olmuş. Herkesin ailesiyle, yakınlarıyla birlikte piknik yaptığı güzel bir coğrafya. Onun için bunları duymak, bunları her geldiğimizde Şırnak'ta görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullanan Destici, herkesin huzur ve güven istediğini belirtti.

Güvenlik korucuların ülkenin güvenliğinde önemli bir yeri olduğunu anlatan Destici, parti olarak onlara toz kondurmayacaklarını dile getirdi.

Destici, "Onlarla ilgili yani sizlerle ilgili söylenen çirkin sözler, yakıştırmaları farklı düşüncelerin hepsini sahiplerine iade ediyorum. Şunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk milleti de güvenlik korucularımızla birliktedir ve sonuna kadar da onların yanında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

Herkesin terörsüz Türkiye istediğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye'yi zaten en çok ülkesini, vatanını, milletini, devletini, insanını sevenler ister. Biz 40 sene önce de 30 sene önce de 20 sene önce de terörsüz Türkiye istiyorduk. Bu arkadaşlarımız neyin mücadelesini verdiler, terörsüz Türkiye'nin mücadelesini verdiler. Terörü yok etmek için canları pahasına bu mücadeleyi bu topraklarda verdiler. Bu en zor coğrafyada verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün vatandaşları eşittir. Devletimiz, ülkemiz, bayrağımız birdir. İstiklal Marşı'mız birdir. Bizim bir ortak dilimiz vardır. Onun için gerçekten barış isteyenler bunu ifade edeceklerdir. Açıkladıkları bildirilerde Türk milletini iftira atmayacaklar. Bu milletten kastımız Kürt, Türkmen, Arap, Çerkez, Alevi ve Sünni'si hepsi buna dahildir."

Birliklerini sağlayacaklarını aktaran Destici, "Ordumuz, askerimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız terörü bitirmiştir. Terör örgütünü yok etmiştir. Coğrafyamızdan silmiştir. Temizlemiştir. Şimdi terörsüz Türkiye hedefiyle bir süreç başlatılmıştır. Herkes samimi davranmalıdır. Biz devletimize, hükümetimize, Cumhur İttifakımıza, güvenlik korucularımıza, bölge halkımıza güveniyoruz ama birileri hala kalkıp da ABD'nin, İsrail'in ya da başka emperyalist küresel güçlerin maşası olmaya devam ederse elbette ki devlet de bütün unsurlarıyla birlikte bunun gereğini yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına dikkati çeken Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz PKK deyince sadece Türkiye içinde tırnak içinde PKK'yla PKK adıyla eylem yapan örgütü anlamıyoruz. Biz PKK deyince KCK'yı da PYD'yi de YPG'yi de anlıyoruz dolayısıyla hepsi silahlarını bırakacak ki ancak o zaman örgüt silah bırakmış olacak. Bütün unsurlarıyla silahı bırakacak. Bütün unsurlarıyla kendini feshedecek. Devletimiz bütün bunları takip ediyor şu anda. Şartsız, müzakeresiz ve pazarlıksız. Devlet terör örgütüyle pazarlık yapmaz, müzakere etmez, bir şart almaz, bunları kabul etmez dolayısıyla biz bunların hepsini takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Devletimiz de gözlemliyor. Hepimizin beklentisi terörsüz Türkiye'dir ama terörsüz Türkiye diyerek bunu fırsat bilerek siyasi bölücülük yapılmasına asla izin verilmemelidir. Kardeşliğimiz, birliğimiz her şeyin üzerindedir."

Şırnak Valiliğine geçerek Vali Birol Ekici ile makamında görüşen Destici daha sonra partisinin il binasının açılışını yaptı.